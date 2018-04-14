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«У США отсутствует уважение к международному праву» – постпред Боливии в ООН
Политика
Постпред Сирии напомнил, что под американской оккупацией остается треть страны
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    «У США отсутствует уважение к международному праву» – постпред Боливии в ООН

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    «У США отсутствует уважение к международному праву» – постпред Боливии в ООН

    Нью-Йорк, 14 апреля. Постоянный представитель Боливии в ООН Сача Льоренти обвинил США в презрении и неуважении к международному праву. Об этом он заявил в Совбезе ООН, комментируя недавний ракетный удар США по Сирии.

    «У США отсутствует уважение к международному праву. Кто продает оружие тем, кто обрушивает бомбы на гражданское население в Йемене? Кто нарушил соглашение по климату? Кто нарушил другие международные соглашения?»  – спросил Льоренти.

    Он напомнил, что последствия действий стран Запада на Ближнем Востоке видны до сих пор, включая колонизационные процессы, происходившие века назад. Происходящее в Сирии представитель Боливии назвал полным пренебрежением к международному праву.

    «Постпред США заявила, что они готовы, что все заряжено и стоит наготове. Это печально. Мы знаем, что у США имеются авианосцы, спутники, есть так называемые смарт-бомбы и технологические разработки. Мы также знаем, что США с презрением относятся к международному праву. Но у нас есть принципы и цели устава ООН. Именно эти принципы, как уже неоднократно показывала история, одержат победу», – заключил Льоренти.

    Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

    Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Автор: Антон Зарубин
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