Ракетный удар коалиции по Сирии не может иметь оправданий – постпред Казахстана в ООН

Нью-Йорк, 14 апреля. Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров заявил об острой обеспокоенности Астаны в связи с ракетным ударом США, Британии и Франции по Сирии. Он подчеркнул, что подобные меры не имеют оправданий.

«Казахстан выражает «острую обеспокоенность» происходящим и призывает вернуть покой и безопасность «многострадальной стране» — Сирии. Принятые меры не могут оправдать использование военной силы», — заявил он, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН.

Кроме того, Умаров добавил, что власти Казахастана призывают стороны соблюдать Устав ООН и международное право. «Мы обеспокоены отсутствием единства среди членов СБ ООН по ситуации с химатакой в Думе. Казахстан осуждает применение химоружия и считает необходимым провести расследование», — подчеркнул он.

Дипломат также заявил о необходимости поддерживать задачи Астанинского и Женевского процессов по поиску политического урегулирования ситуации в Сирии.

Ранее на заседании выступил постпред РФ Василий Небензя. В своем заявлении он указал на то, что последние события демонстрируют пренебрежение Штатами международного права, Устава ООН и Совбеза международной организации.

Кроме того, он указал на то, что удар был нанесен, когда в Сирию уже прибыла миссия ОЗХО для расследования инцидента в Думе, где якобы произошла «химатака». Именно ее Вашингтон, Лондон и Париж использовали в качестве повода для нанесения удара извне. Им хватило непроверенных сообщений СМИ и фотографий, предоставленных активистами «Белых касок».

Удары были нанесены в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено более 100 ракет. По данным Минобороны РФ, сирийская ПВО смогла перехватить большую часть ракет.

Напомним, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «агрессией против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». Российский лидер также напомнил, что предлогом для удара была инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.

«Военные эксперты РФ, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества», «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — подчеркнул глава государства.