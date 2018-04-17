Сирия обследует Думу и находит запасы оружия боевиков – видео ФАН

Дамаск, 16 апреля. В ходе обыска ферм в восточной части оазиса Гута силы безопасности Сирии обнаружили склад, содержащий большое количество оружия и боеприпасов. Специальный корреспондент ФАН побывал на осмотре захваченных трофеев.

Сирийцами были обнаружены внушительные запасы стрелкового оружия, противогазы, оборудование для связи, а также ручные противотанковые гранатометы. Примечательно, что боеприпасов для противотанковых средств было обнаружено несколько меньше, чем обычно. Дело в том, что в начале боёв за Восточную Гуту, а также на протяжении всей осады правительственные силы активно задействовали тяжелую технику, чему пытались препятствовать боевики.





Однако бои в прошлом. Часть Восточной Гуты была взята Республиканской Гвардией и спецподразделениями «Силы Тигра», а некоторые города удалось освободить без боя. Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и решительным действиям армии боевики пошли на соглашение и примирились с легитимной властью, либо были вывезены на север Сирии – в провинции Идлиб и Алеппо.

Сейчас Восточную Гуту восстанавливают, в порядке очередности освобождения от власти боевиков. Работают саперы, военные и гражданские инженеры, обсуждаются планы реконструкции разрушенных предприятий и домов. Мирные жители, получив медицинскую помощь и гуманитарные товары первой необходимости, уже возвращаются в Думу.