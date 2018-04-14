А как же Донбасс? Порошенко пристыдили за поддержку нападения США на Сирию

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал ракетный удар США и их союзников по Сирии «оправданным шагом».

«Рассматриваем точечный удар международной коалиции по объектам военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг», — написал политик на своей странице в Facebook.

Такая оценка военной агрессии США, Британии и Франции поразила пользователей соцсетей. Пользователи пристыдили украинского лидера за ее поддержку. «А удар России по ВСУ в Донбассе тоже будет оправдан?» – поинтересовались они в комментариях. Многие участники обсуждения сошлись во мнении, что Порошенко зависим от Белого дома и Запада, поэтому такие высказывания с его стороны неудивительны.

«Этот тип оправдает любую подлость, которую совершат его хозяева. И будет им громко аплодировать», — заметил один из микроблогеров. Другие напомнили и о проводимой Порошенко так называемой антитеррористической операции против народных республик Донбасса, после госпереворота в 2014 года отказавшимся признавать новые власти страны. «А как же иначе, ведь обстрелы Донбасса тоже оправданный шаг!», — написал один из пользователей.

Другой участник обсуждения в своем комментарии задал украинскому лидеру другой вопрос: «Порошенко,значит удар Кремля по твоим войскам на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР тоже будет оправданным?».

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии.О нанесении ударов лично заявил американский президент Дональд Трамп, затем об этом сообщили и премьер Британии Тереза Мэй, и Елисейский дворец.

При этом американская сторона не стала уведомлять Москву о запланированных авиаударах по территории Сирии. Об этом заявил руководитель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. «Учитывая озабоченность русских, мы специально выбрали эти цели, чтобы смягчить риск того, что российские войска окажутся вовлечены и использовали для этого наши обычные каналы по обеспечению безопасности», — сказал он.

Дэнфорд также уточнил, что было три цели: научно исследовательский центр в районе Дамаска, склад сирийской армии к западу от Хомса, а также «хранилище химических веществ и важный командный пункт под Хомсом».

Всего было выпущено более 100 ракет. Сирийская ПВО приняла бой, и большинство ракет были перехвачены при подлете к целям. Президент РФ Владимир Путин назвал ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии «агрессией против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».