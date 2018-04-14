Меню
Новости Сирии
А как же Донбасс? Порошенко пристыдили за поддержку нападения США на Сирию
Новости Сирии
А как же Донбасс? Порошенко пристыдили за поддержку нападения США на Сирию
Следующая новость
Загрузка...

    А как же Донбасс? Порошенко пристыдили за поддержку нападения США на Сирию

    58

    А как же Донбасс? Порошенко пристыдили за поддержку нападения США на Сирию

    Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал ракетный удар США и их союзников по Сирии «оправданным шагом».

    «Рассматриваем точечный удар международной коалиции по объектам военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг», — написал политик на своей странице в Facebook.

    Такая оценка военной агрессии США, Британии и Франции поразила пользователей соцсетей. Пользователи пристыдили украинского лидера за ее поддержку. «А удар России по ВСУ в Донбассе тоже будет оправдан?» – поинтересовались они в комментариях. Многие участники обсуждения сошлись во мнении, что Порошенко зависим от Белого дома и Запада, поэтому такие высказывания с его стороны неудивительны.

    «Этот тип оправдает любую подлость, которую совершат его хозяева. И будет им громко аплодировать», — заметил один из микроблогеров. Другие напомнили и о проводимой Порошенко так называемой антитеррористической операции против народных республик Донбасса, после госпереворота в 2014 года отказавшимся признавать новые власти страны. «А как же иначе, ведь обстрелы Донбасса тоже оправданный шаг!», — написал один из пользователей.

    Другой участник обсуждения в своем комментарии задал украинскому лидеру другой вопрос: «Порошенко,значит удар Кремля по твоим войскам на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР тоже будет оправданным?».

    Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии.О нанесении ударов лично заявил американский президент Дональд Трамп, затем об этом сообщили и премьер Британии Тереза Мэй, и Елисейский дворец.

    При этом американская сторона не стала уведомлять Москву о запланированных авиаударах по территории Сирии. Об этом заявил руководитель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. «Учитывая озабоченность русских, мы специально выбрали эти цели, чтобы смягчить риск того, что российские войска окажутся вовлечены и использовали для этого наши обычные каналы по обеспечению безопасности», — сказал он.

    Дэнфорд также уточнил, что было три цели: научно исследовательский центр в районе Дамаска, склад сирийской армии к западу от Хомса, а также «хранилище химических веществ и важный командный пункт под Хомсом».

    Всего было выпущено более 100 ракет. Сирийская ПВО приняла бой, и большинство ракет были перехвачены при подлете к целям. Президент РФ Владимир Путин назвал ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии «агрессией против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

    «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству», – подчеркнул глава государства.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    18:21   14 Апреля 2018
    8298
    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    18:00   14 Апреля 2018
    7187
    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    17:55   14 Апреля 2018
    10356
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    8400