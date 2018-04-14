«Чего тут думать, скакать надо»: в России ответили Гройсману, пожаловавшемуся на «неподъемный» госдолг

Киев, 14 апреля. Внешний долг Украины вырос настолько, что стал неподъемным для страны. Об этом в субботу заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, только в этом году Киев должен вернуть 5 млрд долларов своим кредиторам.

«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра», — отметил он.

Российские интернет-пользователи посоветовали главе украинского правительства воспользоваться прежней тактикой, опробованной во время Евромайдана, и начать скакать, подчеркивая тем самым свою самобытность.

«Чего тут думать, скакать надо», — пишет Александр Фирсов. «Работать не пробовали? Или только скакать умеют?» — поддержал его в комментариях Петр Петров.

А Владимир Гавриков увидел в словах Гройсмана намек на просьбу по списанию долгов: «Быстро начали говорить о списании, а есть еще долг в 3 миллиарда перед Россией».