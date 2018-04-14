«Чего тут думать, скакать надо»: в России ответили Гройсману, пожаловавшемуся на «неподъемный» госдолг
Киев, 14 апреля. Внешний долг Украины вырос настолько, что стал неподъемным для страны. Об этом в субботу заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, только в этом году Киев должен вернуть 5 млрд долларов своим кредиторам.
«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра», — отметил он.
Российские интернет-пользователи посоветовали главе украинского правительства воспользоваться прежней тактикой, опробованной во время Евромайдана, и начать скакать, подчеркивая тем самым свою самобытность.
«Чего тут думать, скакать надо», — пишет Александр Фирсов.
«Работать не пробовали? Или только скакать умеют?» — поддержал его в комментариях Петр Петров.
А Владимир Гавриков увидел в словах Гройсмана намек на просьбу по списанию долгов: «Быстро начали говорить о списании, а есть еще долг в 3 миллиарда перед Россией».
«Когда вас отпускали из СССР в свободное плавание, ваши долги были ноль, поскольку, все долги взяла на себя Россия. Где вы умудрились насобирать столько долгов — вопрос к вашим лидерам», — напоминает пользователь с ником Arsenij21.