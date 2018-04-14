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Сирия единодушно поддерживает Асада и говорит спасибо России
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    Сирия единодушно поддерживает Асада и говорит спасибо России

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    Сирия единодушно поддерживает Асада и говорит спасибо России

    Эль-Камышлы, 14 апреля. По всей Сирии идёт волна митингов в поддержку Башар Асада после варварских ударов США по военным и научным объектам САР. Проходят они и в провинциях, которые оккупированы проамериканскими формированиями.

    В городе Эль-Камышлы, где побывал специальный корреспондент ФАН, на территории, подконтрольной лоялистам, прошёл митинг в поддержку президента Сирии. Местные жители скандируют лозунги, осуждая спонсоров глобального терроризма: Америку, Великобританию, Францию и осуждая акт агрессии, направленной на Сирию на рассвете

    Протестующие направили благодарственную послание Российской Федерации и ее президенту Владимиру Путину за их почетные должности в защите международной легитимности и пресечении агрессии США и Запада и призвали противостоять американскому присутствию, а американцев – убраться из Сирии.

    Массовые акции сирийского народа отлично показывают желания сирийцев. Они устали от войны, и радуются продвижению армии, надеясь, что кровопролитные битвы закончатся и уйдут в историю. Те, кто не сбежал из страны, и тем более, живущие на оккупированных коалицией территориях прекрасно знают, кто на самом деле тиран и кровопийца, и это отнюдь не Асад. Вместе с тем они  не боятся американских оккупантов и выходят на митинги даже в городах, отрезанных от территорий, освобожденных САА.

    5 Фото.
    5 Фотографий
    Автор: Мохамад Жарбуа
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