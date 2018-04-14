Меню
Политика
США являются главной угрозой миру — Моралес
Новости Сирии
А как же Донбасс? Порошенко пристыдили за поддержку нападения США на Сирию
Следующая новость
Загрузка...

    США являются главной угрозой миру — Моралес

    45

    США являются главной угрозой миру — Моралес

    Сукре, 14 апреля. Президент Боливии Эво Моралес назвал США главной угрозой современному миру. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания «Саммита Америк» в Перу.

    Боливийский лидер Эво Моралес потребовал от Вашингтона прекратить агрессию против Сирии. 

    «Надо сказать с полной ясностью, что главной угрозой свободе, демократии, матери-земле и многостороннему миру являются США. Я не боюсь говорить об этом открыто», — сказал президент латиноамериканской страны. 

    Ранее президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал удар США и коалиции по Сирии, назвав его актом агрессии. Он подчеркнул, что своими действиями Запад поддерживает террористов. Ракетный удар может обернуться новой волной беженцев из Сирии. 

    На заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что США, Британия и Франция ударили по Сирии, когда в республике уже находились специалисты ОЗХО. 

    США являются главной угрозой миру — Моралес

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    18:21   14 Апреля 2018
    8298
    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    18:00   14 Апреля 2018
    7187
    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    17:55   14 Апреля 2018
    10356
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    8400