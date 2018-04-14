США являются главной угрозой миру — Моралес

Сукре, 14 апреля. Президент Боливии Эво Моралес назвал США главной угрозой современному миру. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания «Саммита Америк» в Перу.

Боливийский лидер Эво Моралес потребовал от Вашингтона прекратить агрессию против Сирии.

«Надо сказать с полной ясностью, что главной угрозой свободе, демократии, матери-земле и многостороннему миру являются США. Я не боюсь говорить об этом открыто», — сказал президент латиноамериканской страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал удар США и коалиции по Сирии, назвав его актом агрессии. Он подчеркнул, что своими действиями Запад поддерживает террористов. Ракетный удар может обернуться новой волной беженцев из Сирии.

На заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что США, Британия и Франция ударили по Сирии, когда в республике уже находились специалисты ОЗХО.