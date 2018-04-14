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Массовая акция протеста против политики Макрона началась в Марселе
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    Массовая акция протеста против политики Макрона началась в Марселе

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    Массовая акция протеста против политики Макрона началась в Марселе

    Марсель, 14 апреля. Около 58 тысяч человек вышли на улицы французского Марселя, чтобы принять участие в акции протеста против политики президента страны Эммануэля Макрона. Наибольшее недовольство у протестующих вызывает социальная политика правительства.

    Один из организаторов шествия сообщает, что в акции принимают участие около 58 тысяч человек. Речь идет о, преимущественно, представителях профсоюзов и левых движений.  Акция называется «Стоп, Макрон!».

    Главным объектом критики стала социальная политика Макрона. Отмечается, что на акции протеста присутствует глава левой партии Жан-Люк Меланшон.

     

    Автор: Антон Зарубин
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