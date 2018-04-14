Массовая акция протеста против политики Макрона началась в Марселе
Марсель, 14 апреля. Около 58 тысяч человек вышли на улицы французского Марселя, чтобы принять участие в акции протеста против политики президента страны Эммануэля Макрона. Наибольшее недовольство у протестующих вызывает социальная политика правительства.
Один из организаторов шествия сообщает, что в акции принимают участие около 58 тысяч человек. Речь идет о, преимущественно, представителях профсоюзов и левых движений. Акция называется «Стоп, Макрон!».
En direct de la marche #StopMacron #Marseille. https://t.co/QiT1Gg6DKG— La France insoumise (@FranceInsoumise) April 14, 2018
Главным объектом критики стала социальная политика Макрона. Отмечается, что на акции протеста присутствует глава левой партии Жан-Люк Меланшон.
#Marseille, la Canebire est noire de monde pour la marche #StopMacron. Aperu en acclr. pic.twitter.com/O4LKJk8RkB— Jean-Luc Mlenchon (@JLMelenchon) April 14, 2018