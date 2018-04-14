Столтенберг: Все члены НАТО поддержали удар США и союзников по Сирии

Брюссель, 14 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все члены альянса поддержали военную акцию США, Великобритании и Франции в отношении Сирийской республики.

Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам совещания Североатлантического совета, на котором Франция, США и Британия проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.

«Все члены НАТО выразили полную поддержку действиям прошлой ночи», — сказал Столтенберг.

В субботу утром США вместе со своими союзниками нанесли ракетные удары по по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Коалиция выпустила по САР более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.