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Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому после удара США в Сирии
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    Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому после удара США в Сирии

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    Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому после удара США в Сирии

    Москва, 14 апреля. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что обсудил по телефону ситуацию в Сирии с Папой Римским Франциском. По словам официального представителя РПЦ, телефонный разговор состоялся по инициативе патриарха.

    «Мы предприняли эту инициативу, зная, что христиане не могут оставаться в стороне от того, что происходит в Сирии. Это был ярко выраженный миротворческий диалог», — отметил он.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

    По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, на сегодняшний день страны, которые открыто поддерживают удары по Сирии, пытаются расчленить страну, как и террористы, с которыми якобы борется возглавляемая США коалиция. Отметим, что американская сторона, выступая в ООН, не исключила возможности нанесения новых ударов.

    Автор: Антон Соколов
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