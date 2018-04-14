МО Франции призвало не воспринимать буквально заявления РФ о французском участии в ударе по Сирии

Париж, 14 апреля. Министр обороны Франции Флоранс Парли прокомментировала заявления России о французском участии в ракетном ударе по Сирии. По ее словам, эти заявления «не должны восприниматься всерьез».

Ранее Минобороны России заявило, что средства ПВО в Сирии не зафиксировали участия французской авиации в ударах по Сирии. Представители французского военного ведомства настаивают, что все ракеты, выпущенные с борта кораблей и самолетов Франции, поразили свои цели на сирийской территории.

«Иногда высказывания, которые делаются россиянами, не должны все восприниматься буквально», — заявила Парли, передает ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственный источник сообщало, что участие Франции в военной операции по нанесению ракетного удара было исключительно формальными. Эта же информация была позже подтверждена Генштабом РФ.

«Силы Франции не нанесли ни выпустили ни одной ракеты по территории Сирии. По данным объективного контроля ракеты с военных объектов, принадлежащих Франции выпущены не были, — рассказал источник. — Франция только на декларативном уровне присоединилась к атаке на Сирию».

Напомним, что по словам представителя Генштаба РФ генерал-полковника Сергея Рудского были зафиксированы самолеты ВВС США В-1В, F-15, F-16, а также ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

ВС США и Великобритании провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.