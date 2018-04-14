В НАТО раскол: в Латвии поняли, как нужно реагировать на удар США по Сирии

Рига, 14 апреля. Ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии расколол военно-политический блок НАТО, Латвии необходимо его осудить, считает бывший глава МИД республики Янис Юрканс.

Латвия должна осуждать любые действия военного характера, которые происходят без санкции ООН, считает бывший министр иностранных дел прибалтийской страны.

«Ведь мы уязвимая сторона. Но мы этого не сделали. МИД Латвии в очередной раз поддержал такие действия, хотя это является абсолютно антигосударственной политикой», — сказал Юрканс, его слова передает радио Baltcom.

Он подчеркнул, что только три страны участвовали в ракетном ударе по Сирии, а это говорит о расколе внутри Североатлантического альянса.

«Я вижу раскол в НАТО. В любом случае, Лондону и Парижу надо быть сейчас очень бдительными. Это ведь акт против всего арабского мира», — отметил дипломат.

Юрканс добавил, что Иран, Ирак, Турция и курды являются заинтересованными сторонами конфликта в Сирии. Он считает, что Тегеран «оценит ситуацию, как следует». Отметим, что из 103 выпущенных по сирийской территории ракет ПВО республики сбили 71 ракету.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом агрессии действия Запада в отношении Сирии, он отметил, что США, Британия и Франция фактически поддержали террористов. Ракетный удар по САР может спровоцировать новую волну беженцев.