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Страны, оправдывающие удары в Сирии, действуют заодно с террористами — Небензя
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    Страны, оправдывающие удары в Сирии, действуют заодно с террористами — Небензя

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    Страны, оправдывающие удары в Сирии, действуют заодно с террористами — Небензя

    Нью-Йорк, 14 апреля. Страны, которые оправдывают удары США, Великобритании и Франции по Сирии, на самом деле пытаются расчленить страну, как и террористы, с которыми якобы борется коалиция. Об этом в субботу заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на экстренно созванном заседании Совбеза.

    «Похоже, окончательно стало ясно, что те на Западе, кто прикрываются гуманитарной риторикой и пытаются оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны», — отметил он.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

    Страны, оправдывающие удары в Сирии, действуют заодно с террористами — Небензя

    Автор: Антон Соколов
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