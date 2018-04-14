Страны, оправдывающие удары в Сирии, действуют заодно с террористами — Небензя

Нью-Йорк, 14 апреля. Страны, которые оправдывают удары США, Великобритании и Франции по Сирии, на самом деле пытаются расчленить страну, как и террористы, с которыми якобы борется коалиция. Об этом в субботу заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на экстренно созванном заседании Совбеза.

«Похоже, окончательно стало ясно, что те на Западе, кто прикрываются гуманитарной риторикой и пытаются оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны», — отметил он.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.