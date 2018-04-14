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Небензя: США и союзники ударили по Сирии, когда миссия ОЗХО уже прибыла для расследования «химатаки» в Думе
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    Небензя: США и союзники ударили по Сирии, когда миссия ОЗХО уже прибыла для расследования «химатаки» в Думе

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    Небензя: США и союзники ударили по Сирии, когда миссия ОЗХО уже прибыла для расследования «химатаки» в Думе

    Нью-Йорк, 14 апреля. Поспред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, когда там уже находилась миссия ОЗХО.  Специалисты организации прибыли для расследования инцидента в городе Дума, где якобы 7 апреля произошла химатака.

    Небензя подчеркнул, что власти САР сразу же получения сообщений о возможном применении запрещенных вооружения пригласили экспертов ОЗХО для установления всех фактов.

    «Были оперативно улажены визовые формальности и даны гарантии безопасности. В момент нанесения ударов специалисты уже находились в Сирии и готовились приступить к работе», — сказал Небензя, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН.

    Как сообщалось ранее, удары по Сирии США и союзники нанесли сегодня ночью. По данным Минобороны РФ, с 03.42 до 05.10 мск они выпуситли по территории САР свыше 100 ракет, противовоздушный бой вела сирийская ПВО, и большинство ракет были сбиты на подлете к целям.

    Небензя: США и союзники ударили по Сирии, когда миссия ОЗХО уже прибыла для расследования «химатаки» в Думе

    В американском командовании заявили, что удары были нанесены по объектам, якобы связанным с «производством химических веществ». В частности, ракеты ударили по исследовательскому центру в Дамаске, складу сирийской армии к западу от Хомса, а также командному пункту под Хомсом. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

    Стоит напомнить, что еще в 2014 году власти Сирии уничтожили все запасы изопропанола, основного компонента ядовитого газа зарина. Официальное подтверждение этой информации поступило тогда от совместной миссии ОЗХО и ООН в Сирии.

    Сегодня президент России Владимир Путин назвал удары по САР актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. Глава государства также подчеркнул, что российские военные эксперты, а также местные жители не подтвердили данных об атаке с применением химоружия, которая использовалась в качестве предлога для ударов извне.

    О том, что в Восточной Гуте готовится провокация со стороны боевиков, в ходе которой они собираются инсценировать применение химического оружия, а затем обвинить в этом Дамаск, Генштаб ВС РФ предупредил еще 13 марта. 9 апреля российские офицера Центра примирения обследовали Думу и никаких доказательств "химатаки" не обнаружили.

    Сообщения об инциденте 7 апреля были распространены оппозиционными властям Сирии СМИ со ссылкой на непроверенные данные НКО, в частности, движения «Белые каски».

    Автор: Алексей Громов
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