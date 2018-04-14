Стало известно, во сколько Трампу обошелся ракетный удар по Сирии

Дамаск, 14 апреля. США и союзники потратили свыше $121 миллионов, осуществляя ракетный удар по Сирии, в результате которого получили ранения три мирных жителя.

Генштаб ВС России и сирийское оборонное ведомство обнародовали данные о числе запущенных, перехваченных и достигших целей западных ракет. Известно, что в операции использовалась принятая на вооружение в 1983 году ракета Tomahawk стоимостью в $1,45 млн. Также США и союзники применили высокоточную ракету класса «воздух-земля» JASSM AMG-158, произведенную в 1999 году. Эти ракеты запускались с бомбардировщика В-1В, их цена — $0,85 млн.

Не исключается, что западные страны ударили крылатыми ракетами TAURUS KEPD 350 немецко-шведского производства 2004 года выпуска, их стоимость — $1 млн. Применялась авиационная крылатая ракета Storm Shadow (SCALP) производства Франции и Британии, 2001 года выпуска, ее цена — $1,4 млн.

По данным Минобороны РФ, западная коалиция выпустили 103 ракеты, следовательно, без учета топлива США, Британия и Франция потратили порядка $121 млн без учета расходов на топливо, пишут «Невские новости». Ранее россияне посмеялись над американскими «умными» ракетами, которые сбили сирийские средства ПВО советского производства.