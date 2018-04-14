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Стало известно, во сколько Трампу обошелся ракетный удар по Сирии
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    Стало известно, во сколько Трампу обошелся ракетный удар по Сирии

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    Стало известно, во сколько Трампу обошелся ракетный удар по Сирии

    Дамаск, 14 апреля. США и союзники потратили свыше $121 миллионов, осуществляя ракетный удар по Сирии, в результате которого получили ранения три мирных жителя. 

    Генштаб ВС России и сирийское оборонное ведомство обнародовали данные о числе запущенных, перехваченных и достигших целей западных ракет. Известно, что в операции использовалась принятая на вооружение в 1983 году ракета Tomahawk стоимостью в $1,45 млн. Также США и союзники применили высокоточную ракету класса «воздух-земля» JASSM AMG-158, произведенную в 1999 году. Эти ракеты запускались с бомбардировщика В-1В, их цена  — $0,85 млн.

    Не исключается, что западные страны ударили крылатыми ракетами TAURUS KEPD 350 немецко-шведского производства 2004 года выпуска, их стоимость — $1 млн. Применялась авиационная крылатая ракета Storm Shadow (SCALP) производства Франции и Британии, 2001 года выпуска, ее цена — $1,4 млн.

    По данным Минобороны РФ, западная коалиция выпустили 103 ракеты, следовательно, без учета топлива США, Британия и Франция потратили порядка $121 млн без учета расходов на топливо, пишут «Невские новости». Ранее россияне посмеялись над американскими «умными» ракетами, которые сбили сирийские средства ПВО советского производства. 

    Стало известно, во сколько Трампу обошелся ракетный удар по Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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