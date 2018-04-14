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«У Трампа курок взведен»: США объявили в ООН о готовности нанести новый удар по Сирии
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    «У Трампа курок взведен»: США объявили в ООН о готовности нанести новый удар по Сирии

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    «У Трампа курок взведен»: США объявили в ООН о готовности нанести новый удар по Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется.

    «Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость», — заявила она в ходе заседания Совета Безопасности ООН. 

    По ее словам, утром у нее был разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который сообщил, что «у США оружие заряжено, и курок взведен», «если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ». 

    «Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты», — заключила Хейли.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк», сообщили представители Генштаба ВС РФ. Президент России Владимир Путин осудил действия США и их союзников, подчеркнув, что таким образом коалиция лишь помогает террористам.  Россия также созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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