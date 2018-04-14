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«Вы можете за 24 часа остановить войну в Сирии»: Небензя призвал США дать команду ручным террористам
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    «Вы можете за 24 часа остановить войну в Сирии»: Небензя призвал США дать команду ручным террористам

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    «Вы можете за 24 часа остановить войну в Сирии»: Небензя призвал США дать команду ручным террористам

    Нью-Йорк, 14 апреля. Власти США при желании могут закончить войну в Сирии за сутки, заявил в субботу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности.

    По его словам, для этого Вашингтону достаточно вывести из зоны конфликта «ручных» боевиков, которых Америка и ее союзники используют в попытках свергнуть президента Сирии Башара Асада и устроить очередную «арабскую весну».

    «Призываем США прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь. Вы могли бы в 24 часа остановить войну в Сирии. Для этого вам достаточно дать команду своим ручным террористам», — отметил Небензя.

    Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп дал команду совершить ракетную атаку на объекты правительственной армии в Сирии. К бомбардировке присоединились ВВС Франции и Великобритании. Россия в ответ внесла в Совбез резолюцию, в которой призвала западные страны немедленно прекратить военную агрессию против Сирии, которая является членом ООН и суверенным государством.

    «Вы можете за 24 часа остановить войну в Сирии»: Небензя призвал США дать команду ручным террористам

    Автор: Антон Соколов
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