«Вы можете за 24 часа остановить войну в Сирии»: Небензя призвал США дать команду ручным террористам

Нью-Йорк, 14 апреля. Власти США при желании могут закончить войну в Сирии за сутки, заявил в субботу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности.

По его словам, для этого Вашингтону достаточно вывести из зоны конфликта «ручных» боевиков, которых Америка и ее союзники используют в попытках свергнуть президента Сирии Башара Асада и устроить очередную «арабскую весну».

«Призываем США прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь. Вы могли бы в 24 часа остановить войну в Сирии. Для этого вам достаточно дать команду своим ручным террористам», — отметил Небензя.

Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп дал команду совершить ракетную атаку на объекты правительственной армии в Сирии. К бомбардировке присоединились ВВС Франции и Великобритании. Россия в ответ внесла в Совбез резолюцию, в которой призвала западные страны немедленно прекратить военную агрессию против Сирии, которая является членом ООН и суверенным государством.