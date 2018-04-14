США созвали Совет НАТО, чтобы добиться поддержки ударов по Сирии – СМИ

Брюссель, 14 апреля. Власти США созвали заседание Североатлантического Совета в Брюсселе, чтобы добиться от союзников всецелой поддержки ракетных ударов по Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в миссии при НАТО одной из стран Европы.

«США стремятся заручиться полной поддержкой со стороны союзников после нанесения ударов по объектам «химической инфраструктуры» Сирии», – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что встреча на уровне послов уже началась. Ранее сообщалось, что НАТО, как организация, не будет принимать участие в нанесении ударов по Сирии, однако руководство блока поддерживает военную операцию. В частности, в поддержку ракетных ударов выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.