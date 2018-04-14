Меню
Политика
Германия и Франция предложили создать новый формат переговоров по Сирии
Новости Сирии
А как же Донбасс? Порошенко пристыдили за поддержку нападения США на Сирию
Следующая новость
Загрузка...

    Германия и Франция предложили создать новый формат переговоров по Сирии

    1517

    Германия и Франция предложили создать новый формат переговоров по Сирии

    Нью-Йорк, 14 апреля. Власти Франции и Германии намерены найти новый формат политического урегулирования конфликта в Сирии вместо Женевского процесса. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

    «Мы вместе с Францией займемся созданием международного формата с привлечением влиятельных стран, который сможет наполнить новым импульсом политический процесс», — отметил он.

    Напомним, что Франция, США и Великобритания в ночь на субботу атаковали ряд объектов сирийской правительственной армии в Хомсе и под Дамаском. Всего было выпущено более 100 ракет, однако сирийские средства ПВО, сохранившиеся еще со времен Советского Союза, смогли уничтожить 71 ракету.

    Россия уже внесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, в которой осудила действия западных стран и призвала немедленно прекратить военную агрессию против законной сирийской власти.

    Германия и Франция предложили создать новый формат переговоров по Сирии

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    18:21   14 Апреля 2018
    8298
    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    18:00   14 Апреля 2018
    7187
    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    17:55   14 Апреля 2018
    10356
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    8400