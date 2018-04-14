Германия и Франция предложили создать новый формат переговоров по Сирии

Нью-Йорк, 14 апреля. Власти Франции и Германии намерены найти новый формат политического урегулирования конфликта в Сирии вместо Женевского процесса. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Мы вместе с Францией займемся созданием международного формата с привлечением влиятельных стран, который сможет наполнить новым импульсом политический процесс», — отметил он.

Напомним, что Франция, США и Великобритания в ночь на субботу атаковали ряд объектов сирийской правительственной армии в Хомсе и под Дамаском. Всего было выпущено более 100 ракет, однако сирийские средства ПВО, сохранившиеся еще со времен Советского Союза, смогли уничтожить 71 ракету.

Россия уже внесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, в которой осудила действия западных стран и призвала немедленно прекратить военную агрессию против законной сирийской власти.