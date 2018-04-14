Политолог: После удара коалиции по Сирии Путин обнулит планы США на Ближнем Востоке



Москва, 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин назвал ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии «агрессией против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству», – подчеркнул глава государства. По мнению профессора РУДН, политолога Юрия Почты, российский лидер после ракетного прецедента обнулит планы Вашингтона на Ближнем Востоке.

Напомним, в своем заявлении Путин напомнил, что предлогом для атаки была инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. «Военные эксперты РФ, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества», «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — подчеркнул он.

Почта отметил, что Россия для Штатов противник намного более опасный, и «разбирались бы с нами кардинально». «Атака Сирии показала все двуличие Запада в стремлении к мировому господству. Но Россия Сирию не оставит – за нее еще предстоит немало сражений», — отмечает аналитик в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, экстренный созыв Россией заседания Совбеза ООН является попыткой привлечь внимание всей мировой общественности к вопиющему нарушению Западом всех основ международного права.

При этом он подчеркнул, что хотя у Штатов и есть право вето, позволяющее им блокировать любую не устраивающую их резолюцию, это совсем не значит, что позицию России и Сирии не нужно донести до международного сообщества. «Ведущие СМИ Запада пытаются изолировать Россию и ее точку зрения, площадка ООН – важная переговорная площадка, чтобы отстаивать наши позиции», — убежден он.

Почта назвал ошибочным мнение, что Запад сейчас господствует над миром: «он в кризисе, между его участниками обостряются противоречия». И то, что Вашингтон в атаке по Сирии поддержали только Лондон и Париж в определенной мере показывает степень раскола настроений в США и Европе: «страны видят авантюризм внешней политики Америки и не поддерживают его». Таким образом, военный механизм НАТО просто не сработал. «В мире продолжаются сложные политические процессы, и Россия представляет сторону, выступающую за независимостью государств, за господство международного права и последовательное мирное решение всех мировых проблем», - пояснил политолог.

Таким образом, как уверен специалист, Путин обнулит американские планы на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь на субботу, 14 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по объектам сирийской армии в Хомсе и в районе Дамаска. В операции также участвовали ВВС Франции и Великобритании.

По данным министерства обороны РФ, сирийские средства ПВО смогли сбить 71 из 105 ракет. Россия уже созвала внеочередное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий западных стран, которые Москва расценивает, как акт военной агрессии.

Американские военные при этом утверждают, что все ракеты поразили цели и ни один снаряд не был перехвачен средствами противовоздушной обороны.