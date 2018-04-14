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14 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ОЗХО продолжит работу в Сирии после ракетных ударов
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    14 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ОЗХО продолжит работу в Сирии после ракетных ударов

    ОЗХО продолжит работу в Сирии после ударов США и их союзников. Сирия митингует в поддержку Асада и России. Протестующие в Ереване захватили здание радиостанции.
    19:16 14 Апреля 2018
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    ОЗХО продолжит работу в Сирии после ударов США и их союзников

    14 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ОЗХО продолжит работу в Сирии после ракетных ударов

    Специалисты ОЗХО продолжат работу по установлению факта химатаки в Сирии после ударов США, Франции и Британии.
    «Миссия продолжит размещение в Сирийской Арабской Республике, чтобы установить факты вокруг утверждений о применении химического оружия в Думе», — сообщается в пресс-релизе организации.
    Отмечается, что ОЗХО тесно сотрудничает с ООН, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность экспертов. Они должны прибыть в Думу до конца сегодняшнего дня.

    Сирия митингует в поддержку Асада и России

    14 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ОЗХО продолжит работу в Сирии после ракетных ударов

    По всей Сирии проходят митинги в поддержку правительства и, в первую очередь, Башара Асада. Коллективный Запад клеймит его «дикатором» без каких бы то ни было оснований. Демонстранты подняли национальные флаги вместе с российским, выражая таким образом свою признательность нашей стране за последовательную поддержку Сирии в такое непростое время. Лидер республики Башар Асад не покинул страну и, более того, продолжает работать. Сегодня в аккаунте сирийского президента в Твиттере было опубликовано видео прибытия Башара Асада в свою резиденцию в Дамаске под названием «Утро стойкости».

    Протестующие в Ереване захватили здание радиостанции

    14 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ОЗХО продолжит работу в Сирии после ракетных ударов

    Манифестанты в Ереване, протестующие против выдвижения Сержа Саргсяна в качестве кандидата на пост премьер-министра страны, ворвались в здание Общественного радио Армении. Сообщается, что один из полицейских выхватил оружие, однако не стал применять его. Кроме того, жители Армении сегодня устроили в столице протестное шествие на площади Франции. Кандидатура Сержа Саргсяна ранее была одобрена Республиканской партией. Предшествующие 10 лет он занимал пост президента республики. Его преемником стал Армен Саркисян, возглавивший страну с 9 апреля этого года.

    Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области

    14 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ОЗХО продолжит работу в Сирии после ракетных ударов

    Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области, сообщает источник в правоохранительных органах. В результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир. Официальный представитель регионального управления МВД Наталья Маслакова рассказала, что самолет Zlin-142 упал недалеко от населенного пункта Шаршки в Усманском районе области. Обстоятельства происшествия выясняются.
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