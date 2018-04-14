ОЗХО продолжит работу в Сирии после ударов США и их союзников Специалисты ОЗХО продолжат работу по установлению факта химатаки в Сирии после ударов США, Франции и Британии. «Миссия продолжит размещение в Сирийской Арабской Республике, чтобы установить факты вокруг утверждений о применении химического оружия в Думе», — сообщается в пресс-релизе организации. Отмечается, что ОЗХО тесно сотрудничает с ООН, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность экспертов. Они должны прибыть в Думу до конца сегодняшнего дня.

Сирия митингует в поддержку Асада и России По всей Сирии проходят митинги в поддержку правительства и, в первую очередь, Башара Асада. Коллективный Запад клеймит его «дикатором» без каких бы то ни было оснований. Демонстранты подняли национальные флаги вместе с российским, выражая таким образом свою признательность нашей стране за последовательную поддержку Сирии в такое непростое время. Лидер республики Башар Асад не покинул страну и, более того, продолжает работать. Сегодня в аккаунте сирийского президента в Твиттере было опубликовано видео прибытия Башара Асада в свою резиденцию в Дамаске под названием «Утро стойкости».

Протестующие в Ереване захватили здание радиостанции Манифестанты в Ереване, протестующие против выдвижения Сержа Саргсяна в качестве кандидата на пост премьер-министра страны, ворвались в здание Общественного радио Армении. Сообщается, что один из полицейских выхватил оружие, однако не стал применять его. Кроме того, жители Армении сегодня устроили в столице протестное шествие на площади Франции. Кандидатура Сержа Саргсяна ранее была одобрена Республиканской партией. Предшествующие 10 лет он занимал пост президента республики. Его преемником стал Армен Саркисян, возглавивший страну с 9 апреля этого года.