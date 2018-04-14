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Весь мир
Чем отравили Скрипалей, как готовился удар по Сирии: главные тезисы Лаврова на заседании СВОП
Политика
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    Чем отравили Скрипалей, как готовился удар по Сирии: главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    Чем отравили Скрипалей, как готовился удар по Сирии: главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми действия США и Великобритании в Сирии. Об этом дипломат сообщил во время своего выступления на 26-й Ассамблее СВОП (Совета по внешней и оборонной политике). Подробности ниже.
    19:56 14 Апреля 2018
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    Действия США и Великобритании в Сирии неприемлемы

    Главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    «Наши западные партнеры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. И президент США, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а, во-вторых, это сделал никто иной, как Башар Асад, отдав соответствующий приказ», — начал свое выступление Лавров.
     

    Дамаск не блокировал доступ экспертов ОЗХО в Восточную Гуту

    Главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    По словам главного дипломата России, сообщения американской стороны о том, что официальный Дамаск блокировал доступ экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в Восточную Гуту, не соответствуют действительности.
    «Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей. Когда эксперты поехали из Бейрута, на границе с Сирией они получили бы визы», — сообщил он.
     

    Франция отказалась предоставить информацию

    Главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    Сергей Лавров сообщил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, его французский коллега Эмманюэль Макрон отказался предоставить данные о предполагаемой вине армии Сирии в якобы имевшей место химической атаке в городе Дума (Восточная Гута Дамаска).
    «Президент Франции Макрон, публично заявивший о «неопровержимых фактах», подтверждающих применение химического оружия в сирийской Думе режимом Асада. В ходе разговора 13 апреля президент России сослался на публичные утверждения французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими. Потому что если это так, то мы были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобные противоправную деятельность - применение химического оружия. Ответ был такой: «Секрет. Мы не можем предоставить эти данные, потому что это секрет, тем более не наш секрет», — подчеркнул глава МИД РФ.
     

    Запад руководствуется данными из СМИ и соцсетей

    Главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    При нанесении ракетных ударов по суверенной территории Сирии, руководство США и западных государств руководствуется информацией, взятой в социальных сетях и средствах массовой информации, отметил Лавров.
    «Кроме упоминания СМИ и соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится», — сказал он.
     

    Москва готова делиться важными данными

    Главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    В свою очередь российская сторона, по словам Лаврова, готова делиться все поступающей в Москву жизненно важной информацией по различным военным инцидентам.
    «Нам коллеги говорят, что у них есть секретные данные, но они ими не могут поделиться. Как вы понимаете, у нас тоже есть возможность получать конфиденциальную информацию. И, поскольку эта информация касается вопросов, буквально связанных с жизнью и смертью, мы эту информацию не будем держать в секрете», — говорит министр.
     

    Скрипалей отравили веществом BZ

    Главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    Дипломат отметил, что согласно данным швейцарского исследовательского центра, который проводил анализ проб ОЗХО в Солсбери, при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии.
    «По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — зачитал отчет Лавров.
     

    Россия сконцентрируется на фактах при химатаках в Солсбери и Думе

    Главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

    Москва намерена сконцентрировать внимание на фактах в оценках ситуации вокруг «применения» химического оружия в сирийской Думе (Восточная Гута) и отравлении Скрипалей.
    «Мы с большим трепетом относимся к установлению фактов. Слишком часто нам говорят, факты есть. Про то же вмешательство в выборы в США Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь, публично заявил, что у них есть неопровержимые факты. Когда я его попросил эти факты представить, он сказал: ну зачем мы будем этим заниматься, ваши спецслужбы прекрасно все сами знают, как вы в наши выборы вмешиваетесь», — заключил министр.
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