Чем отравили Скрипалей, как готовился удар по Сирии: главные тезисы Лаврова на заседании СВОП

Действия США и Великобритании в Сирии неприемлемы «Наши западные партнеры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. И президент США, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а, во-вторых, это сделал никто иной, как Башар Асад, отдав соответствующий приказ», — начал свое выступление Лавров.

Дамаск не блокировал доступ экспертов ОЗХО в Восточную Гуту По словам главного дипломата России, сообщения американской стороны о том, что официальный Дамаск блокировал доступ экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в Восточную Гуту, не соответствуют действительности. «Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей. Когда эксперты поехали из Бейрута, на границе с Сирией они получили бы визы», — сообщил он.

Франция отказалась предоставить информацию Сергей Лавров сообщил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, его французский коллега Эмманюэль Макрон отказался предоставить данные о предполагаемой вине армии Сирии в якобы имевшей место химической атаке в городе Дума (Восточная Гута Дамаска). «Президент Франции Макрон, публично заявивший о «неопровержимых фактах», подтверждающих применение химического оружия в сирийской Думе режимом Асада. В ходе разговора 13 апреля президент России сослался на публичные утверждения французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими. Потому что если это так, то мы были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобные противоправную деятельность - применение химического оружия. Ответ был такой: «Секрет. Мы не можем предоставить эти данные, потому что это секрет, тем более не наш секрет», — подчеркнул глава МИД РФ.

Запад руководствуется данными из СМИ и соцсетей При нанесении ракетных ударов по суверенной территории Сирии, руководство США и западных государств руководствуется информацией, взятой в социальных сетях и средствах массовой информации, отметил Лавров. «Кроме упоминания СМИ и соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится», — сказал он.

Москва готова делиться важными данными В свою очередь российская сторона, по словам Лаврова, готова делиться все поступающей в Москву жизненно важной информацией по различным военным инцидентам. «Нам коллеги говорят, что у них есть секретные данные, но они ими не могут поделиться. Как вы понимаете, у нас тоже есть возможность получать конфиденциальную информацию. И, поскольку эта информация касается вопросов, буквально связанных с жизнью и смертью, мы эту информацию не будем держать в секрете», — говорит министр.

Скрипалей отравили веществом BZ Дипломат отметил, что согласно данным швейцарского исследовательского центра, который проводил анализ проб ОЗХО в Солсбери, при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии. «По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — зачитал отчет Лавров.