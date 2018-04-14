Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

Нью-Йорк, 14 апреля. Началось ранее запрошенное Россией заседание Совбеза ООН. На нем будет обсуждаться ракетный удар, нанесенный США, Великобританией и Францией по территории Сирии.

Как ожидается, с докладом, описывающим текущую ситуацию, выступит представитель секретариата ООН. Ранее постоянное представительство России при ООН сообщило, что тема заседания будет звучать «Угрозы международному миру и безопасности: ситуация на Ближнем Востоке».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российская сторона в ходе заседания намерена представить доказательства незаконности ударов США и их союзников по Сирии.

Напомним, что в ночь на субботу ВС США, Великобритании и Франции провели массированный ракетный обстрел территории Сирии. По данным Генштаба Сирии, было выпущено 110 ракет. Пострадали три мирных жителя. Сообщается, что ПВО Сирии перехватили 71 ракету.