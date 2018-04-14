Меню
Политика
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция
Политика
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция
Следующая новость
Загрузка...

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    31

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Нью-Йорк, 14 апреля. Началось ранее запрошенное Россией заседание Совбеза ООН. На нем будет обсуждаться ракетный удар, нанесенный США, Великобританией и Францией по территории Сирии.

    Как ожидается, с докладом, описывающим текущую ситуацию, выступит представитель секретариата ООН. Ранее постоянное представительство России при ООН сообщило, что тема заседания будет звучать «Угрозы международному миру и безопасности: ситуация на Ближнем Востоке».

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российская сторона в ходе заседания намерена представить доказательства незаконности ударов США и их союзников по Сирии.

    Напомним, что в ночь на субботу ВС США, Великобритании и Франции провели массированный ракетный обстрел территории Сирии. По данным Генштаба Сирии, было выпущено 110 ракет. Пострадали три мирных жителя. Сообщается, что ПВО Сирии перехватили 71 ракету.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    18:21   14 Апреля 2018
    31
    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    18:00   14 Апреля 2018
    566
    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

    17:55   14 Апреля 2018
    4611
    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    Удар США по Сирии неэффективен как «брызги слюной во время драки»

    13:24   14 Апреля 2018
    7250