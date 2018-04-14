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Советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа: россияне отреагировали на удар США по Сирии
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    Советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа: россияне отреагировали на удар США по Сирии

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    Советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа: россияне отреагировали на удар США по Сирии

    Москва, 14 апреля. Россияне отреагировали на удар США, Франции и Британии по военным и гражданским объектам в Сирии, отметив, что даже советские системы ПВО способны сбить американские крылатые ракеты «Томагавк». 

    Сирийские средства ПВО сбили 71 крылатую ракету «Томагавк». Россияне отметили, что даже «старенькие» советские противоракеты оказались умнее «умных» ракет президента США Дональда Трампа.

    По данным Минобороны РФ, ПВО САР включаает в себя С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Они справились с поставленной задачей, и российские системы противовоздушной обороны применять не пришлось. 

    Автор: Ирина Селезнева
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