Советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа: россияне отреагировали на удар США по Сирии

Москва, 14 апреля. Россияне отреагировали на удар США, Франции и Британии по военным и гражданским объектам в Сирии, отметив, что даже советские системы ПВО способны сбить американские крылатые ракеты «Томагавк».

Сирийские средства ПВО сбили 71 крылатую ракету «Томагавк». Россияне отметили, что даже «старенькие» советские противоракеты оказались умнее «умных» ракет президента США Дональда Трампа.

Пентагон: Во время ракетного удара по объектам на территории Сирии не зафиксировали активности средств российской противовоздушной обороны...То есть на видео Томагавки не ПВО Сирии сбила, а инопланетяне? Инопланетяне за Россию и Сирию выступилиhttps://t.co/K7Gsqu3aMD — Звезда Кремля (@KremlinLana) 14 апреля 2018 г.

По данным Минобороны РФ, ПВО САР включаает в себя С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Они справились с поставленной задачей, и российские системы противовоздушной обороны применять не пришлось.

Отличный результат, все в очередь должны встать за покупкой наших ПВО!!..Какая реклама нашему вооружению))..В общей сложности, из 103 выпущенных ракет шакалья из США, Британии и Франции по Сирии, сбиты 71 старыми советскими ПВО. Советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа — Звезда Кремля (@KremlinLana) 14 апреля 2018 г.

Против налета Томагавками работали даже не С-300, которые есть у сирийцев, а С-200. То есть даже ПВО Сирии задействовало не весь свой арсенал, а "плачущие" рыдают, что Россия своими силами не поучаствовала. — Александр Гришин (@orgstruk) 14 апреля 2018 г.

Интересно, как отнесутся налогоплательщики к этому фейерверку кровожадной глупости трампов, мэй и прочих микронов...

— Алексей Ловкачёв (@minerk523) 14 апреля 2018 г.

Перехвачена 71 ракета из 103 - МО РФ. О как. Советскими ракетами...

ВПК РФ рукоплещет Трампу!

Одного он добился определенно - ажиотажа покупателей С-300. — Игорь Люско (@Igor_Lusko) 14 апреля 2018 г.