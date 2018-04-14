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Политика
Россия внесла в Совбез ООН резолюцию, осуждающую атаку США на Сирию
Политика
Россия внесла в Совбез ООН резолюцию, осуждающую атаку США на Сирию
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    Россия внесла в Совбез ООН резолюцию, осуждающую атаку США на Сирию

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    Россия внесла в Совбез ООН резолюцию, осуждающую атаку США на Сирию

    Москва, 14 апреля. Российские власти внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, который осуждает атаку США, Франции и Великобритании на объекты сирийской правительственной армии. Об этом в субботу сообщили в постпредстве РФ при ООН.

    Документ требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».

    Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по объектам сирийской армии в Хомсе и в районе Дамаска. В операции также участвовали ВВС Франции и Великобритании.

    Пентагон утверждает, что все ракеты поразили цели и ни один снаряд не был перехвачен средствами противовоздушной обороны. Однако, по информации министерства обороны РФ, сирийские средства ПВО смогли сбить 71 из 105 ракет. Россия уже созвала внеочередное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий западных стран, которые Москва расценивает, как акт военной агрессии.

    Россия внесла в Совбез ООН резолюцию, осуждающую атаку США на Сирию

    Автор: Антон Соколов
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