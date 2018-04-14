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Постоянный совет ОДКБ осудил ракетные удары США и их союзников по Сирии
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Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция
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    Постоянный совет ОДКБ осудил ракетные удары США и их союзников по Сирии

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    Постоянный совет ОДКБ осудил ракетные удары США и их союзников по Сирии

    Москва, 14 апреля. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудил ракетные удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Согласно заявлению организации, эта атака нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права.

    «Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности, подтверждая поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осуждает ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, осуществленные 14 апреля 2018 года в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки Уставу Организации Объединенных Наций без санкции Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой организации.

    Руководство ОДКБ также указало на тот факт, что действия США  их союзников создают ситуацию, которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии. В ОДКБ подчеркнули, что подобные меры лишь осложнят обстановку в регионе.

    Напомним, что в ночь на субботу ВС США, Великобритании и Франции провели массированный ракетный обстрел территории Сирии. По данным Генштаба Сирии, было выпущено 110 ракет. Пострадали три мирных жителя. Сообщается, что ПВО Сирии перехватили 71 ракету.

    Постоянный совет ОДКБ осудил ракетные удары США и их союзников по Сирии

    Автор: Антон Зарубин
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