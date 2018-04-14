Постоянный совет ОДКБ осудил ракетные удары США и их союзников по Сирии

Москва, 14 апреля. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудил ракетные удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Согласно заявлению организации, эта атака нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права.

«Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности, подтверждая поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осуждает ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, осуществленные 14 апреля 2018 года в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки Уставу Организации Объединенных Наций без санкции Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой организации.

Руководство ОДКБ также указало на тот факт, что действия США их союзников создают ситуацию, которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии. В ОДКБ подчеркнули, что подобные меры лишь осложнят обстановку в регионе.

Напомним, что в ночь на субботу ВС США, Великобритании и Франции провели массированный ракетный обстрел территории Сирии. По данным Генштаба Сирии, было выпущено 110 ракет. Пострадали три мирных жителя. Сообщается, что ПВО Сирии перехватили 71 ракету.