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Лавров опроверг заявления США о блокировании доступа экспертам ОЗХО в Сирии
Политика
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция
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    Лавров опроверг заявления США о блокировании доступа экспертам ОЗХО в Сирии

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    Лавров опроверг заявления США о блокировании доступа экспертам ОЗХО в Сирии

    Москва, 14 апреля. Заявления Пентагона о том, что экспертам ОЗХО якобы блокировали доступ в Сирийскую республику, являются неправдой. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Это неправда, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП). — Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе без всяких дополнительных формальностей».

    В субботу Соединенные Штаты вместо со своими союзниками — Францией и Великобританией — нанесли ракетный удар по территории Арабской республики, не дождавшись заключения ОЗХО о предполагаемой «химической атаке» в САР. Как заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, сирийские власти якобы блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

    Отметим, что в министерстве иностранных дел РФ ранее уже назвали главную цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийской армией  — выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне.

    Автор: Тимур Румянцев
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