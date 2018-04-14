Лавров опроверг заявления США о блокировании доступа экспертам ОЗХО в Сирии

Москва, 14 апреля. Заявления Пентагона о том, что экспертам ОЗХО якобы блокировали доступ в Сирийскую республику, являются неправдой. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это неправда, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП). — Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе без всяких дополнительных формальностей».

В субботу Соединенные Штаты вместо со своими союзниками — Францией и Великобританией — нанесли ракетный удар по территории Арабской республики, не дождавшись заключения ОЗХО о предполагаемой «химической атаке» в САР. Как заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, сирийские власти якобы блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

Отметим, что в министерстве иностранных дел РФ ранее уже назвали главную цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийской армией — выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне.