Господа, маски в очередной раз сброшены: Небензя в ООН рассказал о хулиганстве США

Нью-Йорк, 14 апреля. Представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН после ракетного удара США и союзников по Сирии, обвинил Штаты в хулиганстве в международных отношениях и пренебрежении Совбезом ООН.

«Господа, маски, а точнее «Белые каски», в очередной раз сброшены. В последнее время появилась мода все сваливать на Россию, которая якобы не может сдержать «диктатора». Все идет по отработанной схеме. Вы так хотите вести международные дела? Это хулиганство», — подчеркнул он.

Небензя также назвал события в сирийской Думе 7 апреля инсценировкой химатаки, напомнив о подобном инциденте год назад в Хан-Шейхуне. По сути, Белый своими ударами ставит под сомнение международный процесс по Сирии под эгидой ООН, подчеркнул постпред, потребовав проголосовать по «краткому проекту резолюции» в конце заседания.

Напомним, сообщения о «химатаке» в Думе распространили оппозиционные властям Сирии СМИ, ссылаясь при этом на данные ряда НКО, в частности, движения «Белые маски», которые заявляют о своей приверженности мирному процессу, защите мирного населения и неучастии в военных действиях. При этом они не раз попадали в поле зрения в военной форме и с оружием в руках. Известны также и их постановочные съемки, когда мирным жителям наносили грим и заставляли на камеру говорить «нужные слова».

На этот раз нескольких снимков и ничем недоказанных данных США и Западу хватило для того, чтобы обвинить в случившемся Дамаск, после чего сегодня ночью американский лидер Дональд Трамп распорядился нанести удары по САР. Его поддержали Лондон и Париж. Россию об атаке заранее не уведомили.

По данным Минобороны РФ, Штаты и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет. Бой вела сирийская ПВО, и большинство ракет были сбиты при подлете к целям, однако в Пентагоне утверждают, что это не так.

Ракетный удар президент РФ Владимир Путин назвал «агрессией против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству». Российский лидер также напомнил, что предлогом для атаки была инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. «Военные эксперты РФ, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества», «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — подчеркнул он.