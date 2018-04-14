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    Главные новости 14 апреля

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    Главные новости 14 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 14 апреля.

    США нанесли удары по целям, расположенным на территории Сирии. О решении предпринять агрессивные действия в ответ на якобы применение химического оружия правительственными войсками заявил президент США Дональд Трамп. США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    Удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии является актом агрессии против суверенного государства, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин. Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии.

    Президент США Дональд Трамп обратился к России и Ирану в связи с началом военной операции против Сирии. Трамп обратился к РФ и Ирану после ударов по Сирии.

    Международная коалиция США завершила нанесение ударов по Сирии, в Хомсе ракеты коалиции попали в склад оружия САА. Сирия новости 14 апреля 07.00: коалиция США завершила ракетный удар по Сирии, в Хомсе ракеты коалиции попали в склад оружия САА.

    В Сети появилось видео последствий удара США по территории Сирии. На кадрах видно зарево пожара на месте, где была осуществлена бомбардировка. Появилось видео последствий удара США по Сирии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на удары коалиции по Сирии. В своем официальном заявлении он призвал все страны проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации. Генсек ООН выступил с заявлением о ракетном ударе коалиции по Сирии.

    Системы противовоздушной обороны Сирии отражают удары, наносимые США, Францией и Великобританией. Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии.

    Автор: Алексей Громов
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