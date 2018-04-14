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США при ударе в Сирии впервые применили пролежавшие 10 лет ракеты: опубликовано фото
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    США при ударе в Сирии впервые применили пролежавшие 10 лет ракеты: опубликовано фото

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    США при ударе в Сирии впервые применили пролежавшие 10 лет ракеты: опубликовано фото

    Вашингтон, 14 апреля. Ракеты AGM-158 JASSM, которыми США обстреляли Сирию, были приняты на вооружение американских вооруженных сил в 2009 году, однако с тех пор ни разу не применялись в боевых условиях. Использование данного оружия во время ночного авианалета на Сирию стало «боевым крещением» ракет, пишет издание The Drive.

    Отметим, что ракетами AGM-158 JASSM были укомплектованы бомбардировщики B-1B. Кроме того, в обстреле Сирии участвовали американские корабли, которые выпустили по сирийским военным объектам крылатые ракеты «Томагавк». Великобритания, в свою очередь, использовала самолеты Tornado, а Франция — истребители Rafale и Mirage, а также самолеты-заправщики.          

    Напомним, что Россия осудила действия западных стран, назвав их актом агрессии в отношении суверенного государства. При этом министерство обороны РФ подчеркнула, что сирийские средства ПВО, сохранившиеся еще с советских времен, уничтожили на подлете 71 из 105 ракет. Пентагон, в свою очередь, называет действия сирийских военных неэффективными, однако отказывается приводить конкретные данные.

    США при ударе в Сирии впервые применили пролежавшие 10 лет ракеты: опубликовано фото

    Автор: Алексей Громов
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