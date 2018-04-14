США при ударе в Сирии впервые применили пролежавшие 10 лет ракеты: опубликовано фото
Вашингтон, 14 апреля. Ракеты AGM-158 JASSM, которыми США обстреляли Сирию, были приняты на вооружение американских вооруженных сил в 2009 году, однако с тех пор ни разу не применялись в боевых условиях. Использование данного оружия во время ночного авианалета на Сирию стало «боевым крещением» ракет, пишет издание The Drive.
Отметим, что ракетами AGM-158 JASSM были укомплектованы бомбардировщики B-1B. Кроме того, в обстреле Сирии участвовали американские корабли, которые выпустили по сирийским военным объектам крылатые ракеты «Томагавк». Великобритания, в свою очередь, использовала самолеты Tornado, а Франция — истребители Rafale и Mirage, а также самолеты-заправщики.
Напомним, что Россия осудила действия западных стран, назвав их актом агрессии в отношении суверенного государства. При этом министерство обороны РФ подчеркнула, что сирийские средства ПВО, сохранившиеся еще с советских времен, уничтожили на подлете 71 из 105 ракет. Пентагон, в свою очередь, называет действия сирийских военных неэффективными, однако отказывается приводить конкретные данные.
We have this exclusive photo that is said to show the B-1B used in the strikes all loaded up with JASSMs as we suspected. This sortie will mark the first combat use of this weapon. We continue to update our post with more information: https://t.co/2wyE643k3m pic.twitter.com/0bpIuJrwyi— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) April 14, 2018