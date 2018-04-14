Инвестировать в себя: участники бизнес-конференции«Digitale» раскрывают секреты успеха. ФАН-ТВ

Истинные профессионалы своего дела собрались на одной площадке, чтобы поделиться опытом и рассказать, как обрести мастерство в создании великих компаний, команд и продуктов на десятой бизнес конференции «Digitale».

На крупнейшем бизнес-событии Петербурга лекции по маркетингу, менеджменту, предпринимательству и личной эффективности представили специалисты абсолютно разных направлений: актеры, бизнесмены, блогеры и журналисты. Александр Невзоров, рассказал об искусстве быть мерзавцем.

«Учитесь смеяться над собой, и это безумно важно — относиться к себе с предельной ироничностью и предельной свободой. Научитесь издеваться над собой. Лучше сделайте себя самого для себя посмешищем. Просто, когда в следующий раз кто-нибудь ударит в ваше самое сокровенное, он ударит в абсолютную пустоту. Вот того тела сакрального, которое испытывает боль уже нет», — наставляет журналист и телеведущий Александр Невзоров.

Инвестировать деньги в собственные знания, двигаться от маленькой цели к глобальной и не бояться изменить свою жизнь — это далеко не полный список того, чему пытались научить участников конференции спикеры. Они не только дали полезные советы, но и на собственном примере рассказали, с какими трудностями в свое время столкнулись, и как добились успеха.

«Я жил в магазине три года, у меня не было денег на аренду квартиры. Я жил в магазине, работал курьером, флористом. У меня футболка такая: «Флорист-натурал. Единственный в Москве». Колл-центром был я. Nokia была 1100.Этот бизнес все еще работает. Мне звонят: «Слушай, Олег, ты цветами вроде бы занимаешься? В блоге своем пишешь?» — «Да, занимаюсь». – «Тут мужик один приезжает, номер ему нужно оформить». Я приезжаю [в гостиницу] рядом с ЦУМом. – «Вот тебе деньги, нужно Карлу Лагерфельду номер оформить». Я говорю: «Карлу?!» Я только из Архангельска приехал», — вспоминает маркетолог и блогер Олег Бармин.

Сергей Прусс проводит конференцию уже в десятый раз, но сам выступил на ней впервые. Признается, что не жалеет о том, что темой в этом году выбрал «Мастерство».

«Мастер имеет смысл в жизни, он увлечен. Потому что какой сейчас смысл нам предлагает жизнь, современный мир – капитализм. Становись богаче, покупай себе лучшие вещи. Это же так себе смысл. А когда ты совершаешь что-то невообразимое, что-то делаешь на невероятном уровне – это вдохновляет тебя и других», — уверен организатор «Digitale» Сергей Прусс.

Участники «Digitale» отмечают, что конференция уже давно стала событием, которое нельзя пропустить.

«Бизнес конференции, такие как «Digitale», это способ завести очень хорошие знакомства, увидеться с теми, кого так долго не видел, получить новые полезные практические знания и немного приподняться над повседневной суетой и взглянуть на свое любимое дело по-новому», — считает соучредитель маркетингового агентства «Bad Mamas agency» Полина Данилова.

В этом году более тысячи участников, посетивших конференцию, могли не только получить новые знания, но и стрижку, а еще сняться в фильме или мастерски порубить фрукты в виртуальной реальности.