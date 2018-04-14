Сирия: эксперт рассказал, почему Россия не ответила на удар США по САР

В ночь с 13 на 14 апреля Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли ракетный удар по территории Сирийской арабской республики. Причиной стала якобы имевшая место в сирийском городе Дума химическая атака. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

В общей сложности по территории САР было выпущено 103 крылатые ракеты, из которых сирийские средства противовоздушной обороны сбили 71. При этом на вооружении войск ПВО Сирии стоят советские комплексы, произведенные около 30 лет назад.

«Это нападение нарушает все нормы международного права и идет вразрез с положениями устава ООН. Самое интересное в том, что США и их союзники Великобритания использовали провокацию с химоружием в городе Дума, хотя ни врачи населенного пункта, ни прибывшие туда же российские специалисты и военные не подтвердили применения БОВ (боевых отравляющих веществ — прим. ред.). А вообще, вся эта ситуация показывает, что для желающих сохранить свою позицию на мировой арене совершенно не нужны доказательства», — заявил корреспонденту ФАН эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, Россия должна не просто созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, которое уже назначено на 18.00 (время московское), но и вынудить международную организацию привлечь Вашингтона и Лондон к ответственности за военные преступления.

«Это необходимо сделать, потому что ни у кого нет права дестабилизировать обстановку в других странах, наносить по ним удары ракетами «воздух-земля» и ставить под угрозу жизни гражданского населения. И особенно, если агрессоров туда не приглашали, а я напомню, что у США нет приглашения от официального Дамаска. Я вообще считаю, что Россия могла бы нанести ответный удар по той территории Сирии, где располагаются позиции курдов и даже военные части США. Это было бы равноценно», — говорит эксперт.

Военный аналитик напоминает, что курдские военные формирования до сих пор поддерживаются Пентагоном, что позволило им захватить значительную территорию Сирии за Евфратом. При этом курды не просто так пришли на эту территорию: там располагаются обширные нефтегазоносные поля страны.

«Курды поселились на этой земле только потому, что им об этом сказали кураторы из Вашингтона, которым в свою очередь нужны богатые природными ресурсами территории. Россия могла бы ответить ударом на удар, глаз за глаз так сказать, но она этого не сделала. В Москве понимают, что курды просто используются американцами, курды хотят свою землю, они грезят своим «независимым» Курдистаном, а потому принимают помощь и приказы со стороны США. Россия могла бы атаковать, но она понимает, что бить по курдским формированиям все равно, что избивать младенцев. А вот США с Сирией поступают точно также — высокотехнологичная держава наносит ракетные удары по стране, которая и так находится в кризисе», — заключил эксперт.

Ранее корреспонденты ФАН сообщали, что обстановка в ближневосточной стране была бы куда спокойнее, и мирная жизнь после разгрома радикальных исламистов продолжила бы активно развиваться, если бы США не создали на территории государства новую группировку — Демократические силы Сирии (SDF), состоящую преимущественно из курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Если бы не чрезмерное усиление курдов-радикалов, то многих ситуаций, в частности столкновений в Африне, удалось бы избежать. Кроме того, бойцы SDF представляют серьезную угрозу, поскольку в любой момент могут ударить по Сирийской арабской армии (САА) и развязать новую войну, прикрываясь лозунгами о независимости.

Таким образом, совершая атаки на «младенца» (Сирия и законное правительство САР в лице Башара Асада) и поддерживая другого «младенца» (сирийские курды), США всеми способами пытаются не допустить наступления стабильности в Сирии и на всем Ближнем Востоке в частности. Россия же считает, что «бить младенца» - это не правильно, потому что курды являются лишь марионетками в руках США