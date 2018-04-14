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Пентагон увильнул от ответа на вопрос о сбитых Дамаском ракетах США
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    Пентагон увильнул от ответа на вопрос о сбитых Дамаском ракетах США

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    Пентагон увильнул от ответа на вопрос о сбитых Дамаском ракетах США

    Вашингтон, 14 апреля. Министерство обороны США увильнуло от прямого ответа на вопрос об эффективности сирийских средств ПВО.  

    Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи в ходе брифинга ограничился коротким комментарием: «Ответ Сирии был крайне неэффективен по всем показателям». При это он не стал уточнять, почему Пентагон так низко оценил обороноспособность арабской республики и сколько выпущенных по сирийским объектам ракет было сбито противовоздушной обороной.

    Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что ракеты, выпущенные Соединенными Штатами, Великобританией и Францией, поразили все цели и ни один снаряд не был перехвачен средствами ПВО. В то же время в министерстве обороны РФ сообщают, что сирийская система ПВО, сохранившаяся со времен Советского Союза, позволила сбить 71 из 105 ракет.

    В ночь на субботу президент США Дональд Трамп дал команду атаковать объекты правительственных сил Сирии. В атаке также участвовали ВВС Франции и Великобритании. Россия расценила действия западных стран как агрессию против суверенного государства. 

    Пентагон увильнул от ответа на вопрос о сбитых Дамаском ракетах США

    Автор: Алексей Громов
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