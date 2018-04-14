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Сирия новости 14 апреля 19.30: бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл
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    Сирия новости 14 апреля 19.30: бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

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    Сирия новости 14 апреля 19.30: Бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

    Сирия, 14 апреля. САА ведет бои с ИГ1 в районе лагеря Ярмук, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл, в Идлибе продолжаются бои между «Ахрар аш-Шам» и ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ в Дамаске, отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    «Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске, пыталось атаковать позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

    «Ахрар аш-Шам»: атаковали позиции ССА в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Ахрар аш-Шам» в Идлибе.

    Сирия новости 14 апреля 19.30: Бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 14 апреля 19.30: Бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

    К югу от сирийской столицы продолжают действовать банды «Исламского государства». Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@actionpal_en), что недалеко от лагеря беженцев Ярмук отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами ИГИЛ1.

    Военный Twitter-канал (@Dannymakkisyria) передает, что сирийская военная полиция прибыла в город Дума. Ранее сообщалось, что КПП в населенном пункте развернули специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 14 апреля 19.30: Бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

    В городе Кабасин прогремел взрыв, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По сведениям правозащитной организации, сдетонировало СВУ, заложенное в мотоцикле, припаркованном на одной из улиц. Информации о пострадавших нет.

    Местные источники в городе Африн пишут, что подконтрольные Анкаре военизированные формирования меняют вывести на курдском языке и аналогичные, но с использованием турецкого языка. Ранее сообщалось, что в захваченном у курдских отрядов ополчения поселении начала работать Свободная сирийская полиция (FSP).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 14 апреля 19.30: Бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

    Медиакрыло «Исламского государства» Furat пишет о новых столкновениях между радикалами ИГИЛ и Сирийской арабской армией (САА) в провинции Дейр-эз-Зор. В соответствии с опубликованным сообщением, ИГИЛовцы атаковали расположения правительственных войск САР в районе деревни Аль-Габра.

    Ранее столкновения между ИГ и САА были зафиксированы недалеко от Меядина. Артиллерия армии Башара Асада продолжает обстреливать пункты дислокации террористов, которые скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 14 апреля 19.30: Бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

    Местный Telegra-канал (@Syrianow10) пишет, что на севере провинции Идлиб нейтрализован боевик одного из незаконных формирований, действующих в регионе.

    Ранее сообщалось, что в южной части провинции не прекращаются бои между «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА). Боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции группировки «Джейш аль-Изза», а также захватили несколько штабов «свободной армии» недалеко от Хан Шейхуна.

    Также на юге Идлиба продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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