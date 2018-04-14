Сирия новости 14 апреля 19.30: бои между САА и ИГ в Дамаске, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл

Сирия, 14 апреля. САА ведет бои с ИГ1 в районе лагеря Ярмук, в Алеппо взорвался заминированный мотоцикл, в Идлибе продолжаются бои между «Ахрар аш-Шам» и ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ в Дамаске, отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске, пыталось атаковать позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

«Ахрар аш-Шам»: атаковали позиции ССА в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Ахрар аш-Шам» в Идлибе.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжают действовать банды «Исламского государства». Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@actionpal_en), что недалеко от лагеря беженцев Ярмук отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами ИГИЛ1.

Военный Twitter-канал (@Dannymakkisyria) передает, что сирийская военная полиция прибыла в город Дума. Ранее сообщалось, что КПП в населенном пункте развернули специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

В городе Кабасин прогремел взрыв, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По сведениям правозащитной организации, сдетонировало СВУ, заложенное в мотоцикле, припаркованном на одной из улиц. Информации о пострадавших нет.

Местные источники в городе Африн пишут, что подконтрольные Анкаре военизированные формирования меняют вывести на курдском языке и аналогичные, но с использованием турецкого языка. Ранее сообщалось, что в захваченном у курдских отрядов ополчения поселении начала работать Свободная сирийская полиция (FSP).

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиакрыло «Исламского государства» Furat пишет о новых столкновениях между радикалами ИГИЛ и Сирийской арабской армией (САА) в провинции Дейр-эз-Зор. В соответствии с опубликованным сообщением, ИГИЛовцы атаковали расположения правительственных войск САР в районе деревни Аль-Габра.

Ранее столкновения между ИГ и САА были зафиксированы недалеко от Меядина. Артиллерия армии Башара Асада продолжает обстреливать пункты дислокации террористов, которые скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона.

Провинция Идлиб

Местный Telegra-канал (@Syrianow10) пишет, что на севере провинции Идлиб нейтрализован боевик одного из незаконных формирований, действующих в регионе.

Ранее сообщалось, что в южной части провинции не прекращаются бои между «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА). Боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции группировки «Джейш аль-Изза», а также захватили несколько штабов «свободной армии» недалеко от Хан Шейхуна.

Также на юге Идлиба продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)