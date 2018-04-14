Лавров: В пробах Скрипалей найдены следы химического оружия НАТО

Москва, 14 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что клиническая картина Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери больше соответствует отравлению веществом BZ, но эта информация не была учтена.

Сергей Лавров прокомментировал работу швейцарской лаборатории, которая работала над делом об отравлении Скрипалей. Министр подчеркнул, что сотрудники лаборатории — профессионалы, которые дорожат своей репутацией. Они направили итоговый отчет в ОЗХО.

«По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ (БиЗет) и его прекурсора относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия».

Лавров подчеркнул, что BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что психо-токсичный эффект химиката достигается через 30–60 минут после применения и длится до четырех суток.

«Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок и накоплений подобных химических соединений не осуществлялось», — добавил Лавров.

Кроме того, в образцах было выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа A234 в исходном состоянии и в значительной концентрации, а также продуктов его распада. По оценке экспертов, высокая концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу.

«А с учетом его высокой летучести вопрос об обнаружении специалистами центра этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и высокой концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным — две с лишним недели», — отметил российский министр

Принимая во внимание тот факт, что Юлия Скрипаль и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, по данным Британии, пошел на поправку — «клиническая картина больше соответствует именно применению отравляющего вещества BZ», резюмировал глава МИД РФ.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии. Премьер Британии Тереза Мэй заявила о причастности РФ «с высокой степенью вероятности» к отравлению Скрипалей. В Москве отвергают все обвинения, требуя привести доказательства.

Российская сторона выразила готовность помочь британцам в расследовании инцидента, однако Лондон под различными предлогами отказывается передать материалы дела. Ранее российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что не может получить консульский доступ к Скрипалям. В связи с этим он считает, что россиян похитили.