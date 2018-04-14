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Лавров: Запад обосновал удар в Сирии лишь информацией из СМИ и соцсетей
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    Лавров: Запад обосновал удар в Сирии лишь информацией из СМИ и соцсетей

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    Лавров: Запад обосновал удар в Сирии лишь информацией из СМИ и соцсетей

    Москва, 14 апреля. Действия США и их союзников в Сирии неприемлемы и неправомерны, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По его словам, Запад ничем не обосновывает удары по САР, кроме как информацией, взятой из социальных сетей и СМИ.

    «Речь пойдет о том, как наши западные партнеры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    Как напомнил министр, американский президент Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй  «говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а, во-вторых, это сделал никто иной, как (президент Сирии) Башар Асад, отдав соответствующий приказ».

    «Кроме упоминания СМИ и соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится», — пояснил глава МИД РФ.

    Напомним, ряд стран Запада, не предоставив никаких доказательств, обвинили власти Сирии в «химатаке» 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте. Официальный Дамаск отверг все обвинения, напомнив, что не располагает отравляющими веществами, это подтвердили эксперты ОЗХО. В субботу, 14 апреля США, Франция и Великобритания — нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам 13 апреля. По САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из них сирийским ПВО удалось перехватить. Президент РФ Владимир Путин осудил действия коалиции США, отметив, что таким образом американцы и их союзники лишь помогает террористам. Кроме того, своими действиями США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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