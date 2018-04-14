Пентагон отрицает заявления сирийских военных о сбитых «томагавках»

Вашингтон, 14 апреля. Представитель Комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи утверждает, что ни одна из запущенных американскими военными по Сирии ракет Tomahawk не «имела проблем». Таким образом, в Пентагоне отрицают заявления сирийских военных о сбитых «томагавках».

Так, отвечая на вопрос журналистов, все ли ракеты достигли целей и не было ли технических неполадок, из-за которых этого могло не произойти, генерал-лейтенант сказал: «У Tomahawk не было проблем».

В субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. По территории Арабской республики было выпущено более 100 ракет, большую часть из них сирийским ПВО удалось перехватить. Согласно сведениям Минобороны РФ, сирийская армия, используя сохранившиеся с советских времен системы ПВО, сбили 71 из 100 ракет. Корреспондент Федерального агентства новостей Мохамад Жарбуа также показал фотографии с места ракетного удара в сирийском Хомсе. На снимках видны осколки ракет, сбитых сирийской системой ПВО и вызванные ими разрушения. Позже в Сети появилась запись перехвата ракеты Tomahawk.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом агрессии и нарушением международного права удар США и союзников.