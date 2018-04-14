Протестующие в Ереване захватили здание радиостанции

Ереван, 14 апреля. Манифестанты в Ереване, протестующие против выдвижения Сержа Саргсяна в качестве кандидата на пост премьер-министра страны, ворвались в здание Общественного радио Армении. Сообщается, что один из полицейских выхватил оружие, однако не стал его применять против протестующих.

Отметим, что жители Армении в субботу устроили шествие на площади Франции в Ереване, протестуя против выдвижения Саргсяна, чья кандидатура ранее была одобрена Республиканской партии.

Напомним, что Саргсян занимал пост президента республики с апреля 2008 по апрель 2018 года. Его преемником стал Армен Саркисян, возглавивший страну с 9 апреля этого года.