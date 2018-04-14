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Протестующие в Ереване захватили здание радиостанции
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Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция
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    Протестующие в Ереване захватили здание радиостанции

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    Протестующие в Ереване захватили здание радиостанции

    Ереван, 14 апреля. Манифестанты в Ереване, протестующие против выдвижения Сержа Саргсяна в качестве кандидата на пост премьер-министра страны, ворвались в здание Общественного радио Армении. Сообщается, что один из полицейских выхватил оружие, однако не стал его применять против протестующих.

    Отметим, что жители Армении в субботу устроили шествие на площади Франции в Ереване, протестуя против выдвижения Саргсяна, чья кандидатура ранее была одобрена Республиканской партии.

    Напомним, что Саргсян занимал пост президента республики с апреля 2008 по апрель 2018 года. Его преемником стал       Армен Саркисян, возглавивший страну с 9 апреля этого года.

    Автор: Антон Соколов
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