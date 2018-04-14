Лавров: Макрон отказался предоставить Путину доказательства химатаки в Сирии

Москва, 14 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин попросил французского коллегу Эммануэля Макрона поделиться фактами о якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе, но получил отказ.

Эммануэль Макрон ранее публично заявил о «неопровержимых фактах», которые якобы подтверждают применение Дамаском химоружия в сирийской Думе, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося 13 апреля, президент РФ Владимир Путин попросил Макрона поделиться этими фактами с Москвой.

«Потому что если это так, то мы были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобные противоправную деятельность — применение химического оружия. Ответ был такой: «Секрет. Мы не можем предоставить эти данные, потому что это секрет, тем более не наш секрет», — сказал российский высокопоставленный дипломат.

США и союзники 14 апреля нанесли удар по военной и гражданской инфраструктуре в Сирии. По данным Генштаба ВС САР, было выпущено 103 ракеты, в результате чего пострадали три мирных жителя республики. Как сообщает Генштаб ВС РФ, сирийские ПВО сбили 71 крылатую ракету «Томагавк».

Президент РФ жестко раскритиковал «акт агрессии» со стороны США и западных стран в отношении Сирии, отметив, что это может вызвать новую волну беженцев. Действия Запада являются фактической поддержкой террористов, подчеркнул он.