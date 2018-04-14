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Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования «химатаки» в Думе
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    Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования «химатаки» в Думе

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    Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования «химатаки» в Думе

    Москва, 14 апреля. В сирийскую столицу прибыла миссия ОЗХО* с целью начать работы в связи с предполагаемой «химатакой» в городе Дума в Восточной Гуте.

    Как говорится в сообщении организации в twitter, «команда миссии ОЗХО по выяснению фактов прибыла в Дамаск (Сирия), чтобы приступить к своей работе»

    Ранее США и ряд западных страны обвинили власти Сирии в «химической атаке» в Думе. Российская сторона опровергла данные о «бомбе с хлором», которая была якобы сброшена военными САР. В министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали главную цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийской армией  — выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне. При этом ранее, еще 13 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химического оружия.

    * — Организация по запрещению химического оружия

    Автор: Тимур Румянцев
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