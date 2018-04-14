Момент истины: Онищенко назвал единственный выход из ситуации, сложившейся после атаки США на Сирию

Ночная ракетная атака на Сирию, инициированная президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и поддержанная Великобританией и Францией, поставила мир на грань большой войны, предупреждает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Недавно мы с вами подробно обсуждали некоторые особенности политического истеблишмента Соединенных Штатов, когда американский президент напрямую через социальные сети делает очень опасные заявления, угрожая, ерничая, подтрунивая и при этом размахивая военной «дубинкой», — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но сегодняшнее утро показало, что ситуация еще более угрожающая и сложная. Если верить газете Wall Street Journal, а это было подтверждено и другими источниками, глава Пентагона Джеймс Мэттис, который, напомню, носит кличку «Бешеный пес», был единственным, кто отговаривал Трампа от необдуманных действий в Сирии. То есть сегодня мы должны констатировать, что в США сложилась принципиально новая ситуация».

По словам Геннадия Онищенко, если раньше в США на силовых решениях всегда настаивали военные, а президенты пытались их как-то сдержать, то теперь, похоже, все наоборот.

«Все президенты Соединенных Штатов, которых я наблюдал, начиная с Джона Кеннеди, всегда жаловались, что это «американская военщина» толкает их на авантюры с применением оружия. Но в сегодняшнем случае мы имеем принципиально другую ситуацию, когда именно военные пытаются удержать президента США от применения военной силы. Это говорит о том, что сегодня президент США в силу разных причин сам по себе является субъектом угрозы, причем угрозы мировой. Похоже, Трамп просто не осознает ответственности, которая лежит на нем, как на президенте Соединенных Штатов. А ведь он имеет безграничные возможности по принятию решений, и никто из его аппарата, министерств и ведомств не может его остановить — ни госсекретарь, ни министр обороны, ни советники», — отметил депутат Госдумы.

По словам Геннадия Онищенко, эта ситуация дает основания верить тому, что высказывают в американском сенате и палате представителей как противники Трампа — демократы, так и его однопартийцы-республиканцы: положение 45-го президента США весьма шаткое.

«Похоже, сегодня президент Дональд Трамп не является той фигурой, которая нужна Соединенным Штатам. И это при том, что США всегда считали себя властелинами мира и оставляли за собой право решать за любой народ, за любое правительство в любой точке земного шара, как этому народу жить дальше и строить свою государственность», — подчеркнул парламентарий.

Поведению Дональда Трампа даже можно найти логическое объяснение, но не оправдание, считает Геннадий Онищенко.

«Вся деятельность Трампа внутри страны проникнута чувством неуверенности, и, похоже, он сам понимает свою неполноценность. С самого начала деятельности Трампа на посту президента его указы блокировались судами и сенатом, его назначения отвергались и так далее. Видимо, он решил так же, как и госпожа [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй, которой рано или поздно придется отвечать и за Brexit, и за контрибуцию, которую Британии придется платить за выход из ЕС, сохранить свой пост кровью и жизнями детей, женщин и мирных граждан теперь уже Сирии. Видимо, и Мэй, и Трамп таким способом пытаются сохранить свои посты и отвлечь внимание общества безумными, находящимися у черты вселенской катастрофы решениями», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Первый зампред комитета Госдумы указал единственный путь, который сегодня может увести мир от опасной черты — международного вооруженного конфликта.

«Сегодня только институт Организации Объединенных Наций может стать единственным легитимным механизмом, через который должны приниматься консолидированные решения по очень непростой ситуации, которая скалывается в мире. Сегодня наступает момент истины: удержится ли мир, благодаря разуму, опирающемуся на многовековой опыт политического взаимодействия, у грани войны и пойдет дальше, находя политические решения, или нас ожидают серьезные потрясения, результат которых никто не сможет спрогнозировать», — резюмировал Геннадий Онищенко.