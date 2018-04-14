«Вас тянет к колониализму»: Небензя в ООН пристыдил США за оправдание удара в Сирии своей Конституцией

Москва, 14 апреля. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что удары США и их союзников по Сирийской республике провоцируют новую волну беженцев и усугубляют гуманитарную ситуацию. По его словам, действия Запада является хулиганством в международных отношениях, при этом американцы участвуют в противоправных действиях, ссылаясь на Конституцию США

Небензя пояснил, что РФ приняла решение созвать экстренное заседение Совета Безопасности ООН с целью обсудить агрессивные действия США и их союзников в САР. Как отметил постпред РФ, российская сторона делала все возможное, чтобы убедить американцев отказаться от планов, которые негативно скажутся на ситуации в Сирии, однако те предпочли проигнориовать призывы

«Было стыдно слышать, когда как обоснование нападения приводилась Конституция США», — сказал Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН. «Вас тянет к колониализму, неоколониализму, — пристыдил США российский дипломат. — Серьезной работы в СБ ООН вы не ведете, подрываете авторитет совета».

Напомним, что США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам 13 апреля. По САР было выпущено более 100 ракет, большую часть из них сирийским ПВО удалось перехватить. Президент Российской Федерации Владимир Путин осудил действия американцев и их союзников, подчеркнув, что таким способом коалиция лишь помогает террористам. Глава российского государства также указал на то, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.