«Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

Санкт-Петербург, 14 апреля. Масштабный удар США по территории Сирии, осуществленный глубокой ночью 14 апреля, вызвал бурную реакцию, кажется, во всем мире.

На Западе мнения разделились – кто-то счел решение Дональда Трампа адекватным и «соразмерным», а кто-то незаконным. Часть американцев поспешила в Facebook, чтобы поддержать президента и поблагодарить за борьбу с «сирийским режимом», а другие их соотечественники, не ограничившись одними сетевыми баталиями, оправились прямиком к Белому дому, чтобы высказать неодобрение.

Удар США и их союзников стал одной из главных тем обсуждения в российском сегменте соцсетей. Вслед за первыми эмоциями и, как правило, не совсем печатными, последовали первые итоги. Конечно, особое внимание уделили статистике удара. Известно ведь, что коалиция выпустила свыше 100 ракет, больше 70 были перехвачены сирийскими силами ПВО, а результатом «совершенно исполненного удара» (цитирую Трампа) стали некоторые разрушения в населенных пунктах и … трое раненых мирных жителей.

Сирийскими средствами ПВО советского проиводства сбита 71 ракета из 113. Если Трамп хотел проверить в действии свои "умные" ракеты, то советские противоракеты оказались в целом умнее. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 14, 2018

«Сирийскими средствами ПВО советского производства сбита 71 ракета… Если Трамп хотел проверить в действии свои «умные» ракеты, то советские противоракеты оказались в целом умнее», - расставил точки над «i» сенатор Алексей Пушков.

Сирия 71 : 32 США счёт на табло! — Русский Иван (@ikaloshin) April 14, 2018

«Сирия – США – 71:32, счет на табло», - подвел итог Русский Иван.

Разумеется, в соцсетях тут же появились веселые мемы, посвященные провальному удару США. А иначе ведь его и не назвать – десятки миллионов долларов потрачены, а результат…

«США запустили 100 ракет по Сирии, но ни в кого не попали. Видимо, ракеты были игрушечные», - наверное, самый добрый из сюжетов народного творчества, наводнивших Сеть.

Да, преобладает ирония – несмотря на то, что США задействовали колоссальные ресурсы, серьезных жертв и разрушений нет. Как говорится, у людей отлегло. Впрочем, совершенно очевидно, что так это американцам с рук не сойдет.