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В Пентагоне рассказали о контактах с Россией до и после удара в Сирии
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    В Пентагоне рассказали о контактах с Россией до и после удара в Сирии

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    В Пентагоне рассказали о контактах с Россией до и после удара в Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. Американские военные общались с РФ до и после удара по Сирии на постоянной основе. Об этом заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

    Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии около четырех утра 14 апреля. Известно, что из выпущенных по территории САР 103 крылатых ракет 71 была сбита сирийскими средствами ПВО. В результате атаки пострадали три мирных сирийца. В Пентагоне заявили, что военные США поддерживают связь с военными РФ. 

    «Канал связи с россиянами, механизм по предотвращению конфликтов постоянно работает последние месяцы и продолжает работать до и после удара на постоянной основе», — сказал генерал Кеннет Маккензи.

    При этом американский военный добавил, что никакой координации с РФ до удара не было. Российский лидер Владимир Путин выступил с резкой критикой США, Британии и Франции, назвав атаку актом агрессии. Он подчеркнул, что их действия нарушают международное право и являются поддержкой террористов. Кроме того, удар может привести к новой волне беженцев из Сирии. 

    В Пентагоне рассказали о контактах с Россией до и после удара в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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