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Пентагон отчитался о результатах ракетного удара по Сирии
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Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция
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    Пентагон отчитался о результатах ракетного удара по Сирии

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    Пентагон отчитался о результатах ракетного удара по Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. В ходе ракетной атаки США, Франции и Великобритании по Сирии были уничтожены все намеченные цели. Об этом в субботу заявила официальный представитель Минобороны США Дана Уайт.   

    «Ракеты успешно поразили каждую из выбранных целей», — отметила она.

    В Пентагоне самоуверенно заявили, что ни одна ракета не была перехвачена сирийскими средствами ПВО. Всего же было выпущено 105 ракет: 76 — по объекту в районе Дамаска, 22 — по объекту в провинции Хомс и семь — по бункеру, в котором якобы хранилось химическое оружие. Президент США Дональд Трамп назвал осуществленный удар «идеальным», пишет Телеканал 360.

    Отметим, что Минобороны РФ предоставило совсем иные данные. Согласно сведениям российских военных, сирийская армия, используя сохранившиеся с советских времен системы ПВО, сбили 71 из 100 ракет. Сообщается, что в ходе ракетной атаки пострадали три мирных жителя. Президент РФ Владимир Путин заявил, что атака США, Франции и Великобритании является актом военной агрессии по отношению к суверенному государству и способствует распространению терроризма.

    Пентагон отчитался о результатах ракетного удара по Сирии

     

    Автор: Алексей Громов
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