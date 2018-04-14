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Это катастрофа: Познер резко высказался в адрес Трампа
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    Это катастрофа: Познер резко высказался в адрес Трампа

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    Это катастрофа: Познер резко высказался в адрес Трампа

    Москва, 14 апреля. Известный российский журналист Владимир Познер назвал американского президента Дональда Трампа «катастрофой для США».

    По словам российского телеведущего, президент США ничего не понимает в политике. Он просто ведет опасную игру в эскалацию.

    «Трамп считает, что играет в игру, типа монопольки или покера, где один выставляет «9», а другой «9+2». Игра в эскалацию с отсутствием понимания, куда это может привести», — резко высказался Познер в эфире радиостанции Baltkom.

    Это катастрофа: Познер резко высказался в адрес Трампа

    Трамп не способен быть президентом любой страны, считает Познер. Одним из признаков этого является пристрастие президента США к публикациям в Twitter. Соцсеть, напоминает журналист, не является средством дипломатического общения.

    «Весь мир может это читать и комментировать. Это говорит о непригодности этого человека быть президентом любой страны, в особенности президентом США», — резюмировал телеведущий.

    Напомним, 11 апреля Трамп анонсировал ракетный удар США в Сирии, опубликовав сообщение в Twitter. Удар был нанесен 14 апреля в 3.41 по московскому времени. ВС США и их союзники выпустили более ста крылатых ракет. 71 из них перехватили сирийские системы ПВО.

    Президент России Владимир Путин, комментируя действия коалиции США, подчеркнул, что ракетный удар в Сирии лишь сыграет на руку террористам и спровоцирует новую волну беженцев.

    Это катастрофа: Познер резко высказался в адрес Трампа

    Автор: Иван Денисов
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