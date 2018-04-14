Хасека, 14 апреля. Вооруженные силы США, Франции и Британии нанесли массированный ракетный удар по военным, научным и гражданским объектам в Сирии. Формальным поводом стали «химатаки», якобы произошедшие в сирийском городе Дума. При этом, специальная миссия ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) прибыла в САР, но расследование инцидента еще не начала.

Согласно заявлениям Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита силами сирийского ПВО. На базах, атакованных коалицией, ракеты не достигли цели.

По всей Сирии проходят митинги в поддержку правительства, и в первую очередь, Башара Асада, которого коллективный Запад клеймит «дикатором» без каких бы то ни было на то оснований. Асад не покинул страну, и более того, продолжает работать. Сегодня, аккаунт Президента Сирии в Твиттере опубликовал видео прибытия Башара Асада в свою резиденцию в Дамаске под названием «Утро стойкости».

Население САР не считает Асада тираном, и не верит западной пропаганде, поскольку лично сталкивалось с террористами, и знает, кто на самом деле виноват. Специальный корреспондент ФАН побывал в городе Хасека, где сотни людей собрались перед Дворцом правосудия. Народные массы выразили возмущение этой коварной агрессией и подчеркнули свою решимость встать за сирийскую арабскую армию и открыть фронт Народного сопротивления американцам на земле Родины.

Демонстранты подняли национальные флаги вместе с российским флагом, чтобы выразить свою признательность за последовательную позицию Российской Федерации в поддержке Сирии в непростые для САР времена.