Мэттис заявил об отсутствии потерь среди американцев после удара США по Сирии

Вашингтон, 14 апреля. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил об отсутствии потерь среди американцев после массированного ракетного удара по Сирии, который был осуществлен около четырех утра 14 апреля.

Сообщений о потерях нет, сказал на брифинге глава Пентагона Мэттис. Удары были нанесены по военным и гражданским объектам в Сирии. По данным Генштаба ВС Сирии, было выпущено 103 ракеты, известно что 71 из них сбили сирийские средства ПВО.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против Сирии. Российские военные эксперты не обнаружили в Думе отравляющих веществ, о чем говорили западные страны. В Генштабе ВС России 11 апреля сообщили, что «Белые каски» инсценировали «химатаку» в городе Дума в Восточной Гуте.