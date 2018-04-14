Эксперт рассказал, как ракетный удар по Сирии может спровоцировать новую волну миграции

США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии без санкции Совета безопасности ООН и в нарушение устава организаций, норм и принципов международного права, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. Заявление главы государства публикует пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что своими действиями в Сирийской арабской республике, Соединенные Штаты и Великобритания фактически помогают террористам. При этом в качестве предлога для нанесения ракетного удара была использована явная провокация с «применением» химического оружия.

«Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки […] Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — подчеркнул президент.

Мнение президента разделяет и независимый политический аналитик Александр Асафов, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что ракетный удар по Сирии может быть повторен в любую минуту.

«Нападение не создает климат стабильности в стране, американцы дают четко понять, что сирийское население находится в заложниках их политических амбиций. Если посмотреть на пресс-конференцию Пентагона, которая была незадолго до удара, там прозвучал вопрос: а как вы планируете, нанося удары по якобы химических лабораториям, минимизировать риски для здоровья людей? Ответ был стандартный — США делают все. Но если вокруг есть мирные жители, то они, очевидно, пострадают», — говорит эксперт.

И если в Пентагоне не способны на подобное логическое умозаключение, то жители Сирийской арабской республики прекрасно все понимают. Они видят, что обстановка на мировой политической арене и постоянные нападки Запада затрудняют восстановление мирной жизни, если сейчас вообще об этом можно говорить.

«Та волна беженцев, которую мы видели до 2015 года, конечно, все это подталкивает людей на то, чтобы спасать жизни своих детей. Да и к тому же вряд ли сирийцы хотят жить под постоянной угрозой ракетных ударов. Поэтому обстрел может спровоцировать новую волну беженцев», — говорит Асафов.

А новая массовая волна миграции из Сирии не нужна никому — ни правительству Башара Асада, который делает все возможное для сохранения жизней рядовых сирийцев, ни самим европейцам, которые помнят миграционный кризис 2015 года.

«Я не исключаю, что отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от участия в этом всеобщем «празднике крылатой демократии», имеет именно такие основания, потому что она прекрасно помнит, к чему приводит неконтролируемая миграция вызванная конфликтами на Ближнем Востоке. Германия получила этот урок, и партийная коалиция Меркель получила отличный урок от партии «Альтернатива для Германии», которая критиковала этот вектор», — заключил политический аналитик.

Напомним, европейский миграционный кризис возник в начале 2015 года из-за многократного увеличения потока беженцев и нелегальных мигрантов в страны Европейского союза из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Так, с января по сентябрь 2015 года в европейских государствах было зарегистрировано более 700 тысяч людей, ищущих убежище. Всего за 2015 год в ЕС прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев.