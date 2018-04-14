«Желтые ведерки» устроили скульптурам в парке «Музеон» банный день. ФАН-ТВ

То ли апрельское солнышко мне светит в глаза, то ли Владимир Ильич отсвечивает — непонятно. Сегодня в парке «Музеон» «Общество желтых ведерок» организовало очень стильный и очень нужный субботник.

Они все в униформе, ходят словно супергерои на страже порядка и чистоты. Оказывается, супергероем сегодня может стать каждый, благо обязательный набор совсем простой.

«Мы выдавали инвентарь для уборки: фартук, желтое ведерко, желтая губка, желтые перчатки и грабли. Все, что вы видите примерно. Насколько быстро расходилось? Ну, практически сразу. Ну и, конечно же, значок. У каждого «желтоведерочника» должен быть свой значок. Это как паспорт», — рассказывает пресс-секретарь ЦПКИО им. Горького Борис Болелов.

«Общество желтых ведерок» — это такая организация, или можно в шутку сказать — банда, которая не любит, когда в городе грязно, когда в парке остатки земляного мусора. Они просто не могут удержаться и приходят и убирают все на свете.

Крупнейший парк скульптуры в России — более 1000 экспонатов. И сегодня у каждого посетителя парка есть уникальная возможность прийти и натереть до блеска любую из понравившихся ему фигур.

В «Музеоне» сегодня очень много детей. Они не играют, не бегают с мячом, но выглядят очень заинтересованными. Оно и понятно, цель у них явно не детская. Юные участники субботника тоже хотят, чтобы парк был чистым.

В конце субботника состоялось торжественное открытие секретного экспоната. Им оказался всеми любимый Буратино. Каждую осень его убирают в большой короб, так как он деревянный, может просто не пережить зиму.

Сегодняшний субботник действительно объединил многих: когда еще можно сходить на экскурсию по «Музеону»; узнать, какой памятник мыть можно, а какой — нельзя; пройтись по аллее вождей; увидеть Брежнева, Сталина, Ленина, и просто хорошо провести время.